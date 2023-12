Portogallo: spagnola Nh Hotel acquisisce attività di Minor Hotels per 133,2 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo alberghiero spagnolo Nh Hotels ha acquisito le attività della società tailandese Minor Hotels in Portogallo per 133,2 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Jornal Economico", in questo modo Nh Hotel assume la proprietà e la gestione di cinque strutture: il Vilamoura Algarve Resort, con 260 camere; il Lagos Algarve Resort, con 296 camere; l'NH Marina Portimao, con 196 camere; l'NH Sintra, con 77 camere e The Residences at Victoria, con 94 camere. "L'operazione consentirà di sfruttare le sinergie operative e commerciali della piattaforma Nh in Europa meridionale e di rafforzare la sua attuale strategia di crescita, ampliando il suo portafoglio adeguatamente diversificato che comprende hotel di proprietà, in affitto e in gestione", ha riferito Nh in un comunicato. (Spm)