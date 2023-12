Legge Bilancio: Ciriani, la manovra rispetta gli impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dato un segnale preciso: l'Italia è un Paese che crea più occupazione, aiuta le imprese e le fasce più deboli della popolazione". Lo ha detto al "Messaggero" Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento e fedelissimo di Giorgia Meloni in Fd'I, che non vede grossi inciampi nel percorso di una Manovra che ha il merito di aver convinto anche "mercati, agenzie di rating e investitori". Pochi dubbi anche sui temi più spinosi come superbonus e pensionamento volontario dei medici ospedalieri a 72 anni: per ora non c'è spazio ma (almeno) se ne riparlerà più avanti. Lo scorso anno la misura simbolo della Manovra fu la stretta per il reddito di cittadinanza, accanto al taglio al cuneo fiscale che è stato confermato, quest'anno invece: "Tralasciando il Pnrr che è la seconda gamba della manovra, quella orientata alle aziende, la legge di bilancio è tutta concentrata a difesa delle fasce più deboli, della popolazione colpita dall'aumento dell'inflazione. Più in generale a me pare importante il dato dell'aumento degli occupati". "Un record - aggiunge - che si collega ad un altro aspetto, quella super deduzione del 120 per cento del costo del lavoro che già in campagna elettorale avevamo sintetizzato con la formula 'più assumi meno paghi'. Per concludere, abbiamo dato un segnale preciso: l'Italia è un Paese che crea più occupazione e aiuta le imprese". (segue) (Rin)