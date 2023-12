Legge Bilancio: Ciriani, la manovra rispetta gli impegni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i tempi non sono cambiati tanto. Il via libera della Commissione è arrivato ieri notte: "In realtà rispetto ai tempi che ci eravamo dati al Senato, cioè di approdare in Aula tra il 18 e il 20 dicembre, slittiamo l'approvazione di un paio di giorni. Ma questo è dovuto anche al fatto che il governo è intervenuto nuovamente sul tema pensioni e ha trovato le coperture per i contratti della sicurezza e delle Forze dell'ordine". In più - osserva il ministro - , sin dall'inizio ho garantito all'opposizione che non ci sarebbero state forzature o tagli ai tempi del dibattito. Ed è un impegno che abbiamo mantenuto". I parlamentari non sono felici di dover trovarsi in Aula durante le feste: "Sgombriamo il campo: non esiste un 'partito dei trolley'. Siamo tutti impegnati a garantire l'approvazione della legge di Bilancio e dobbiamo tutti essere responsabili di fronte agli interessi dell'Italia. Poi abbiamo l'esempio della presidente Meloni che non si risparmia, gira il mondo instancabilmente per rilanciare l'immagine dell'Italia". Resta in calendario per questa settimana l'approvazione del Mes: "Meloni e Giorgetti hanno spiegato che la ratifica è legata al dibattito sul nuovo Patto di stabilità. Il 20 si terrà un Ecofin potenzialmente decisivo e quindi credo sia opportuno almeno attendere l'esito della riunione". Il leader del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ieri ha chiesto che la Camera istituisca un giurì d'onore per le dichiarazioni di Meloni sul Mes: "Sono sorpreso. Nel senso credo che il presidente Conte, che è stato premier ed è leader di un grande partito, dovrebbe avere il coraggio di affrontare le questioni a viso aperto anziché rifugiarsi in vie giudiziarie", anche se interne al Parlamento. Poi deciderà il presidente della Camera Fontana ma a me pare solo un modo per scappare da un confronto con Meloni", ha concluso Ciriani. (Rin)