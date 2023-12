Imprese: Lufthansa riduce i piani di crescita per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, sta riducendo i piani di crescita per il 2024 a causa di difficoltà con le forniture e con di problemi con i motori della propria flotta. È quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'azienda, Carsten Spohr, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. In particolare, l'Ad ha affermato che Lufthansa è alle prese con ritardi nella consegna di aerei, motori, sedili e pezzi di ricambio, nonché con revisioni non pianificate di un motore per l'Airbus A320. Spohr ha aggiunto: “Adegueremo leggermente il piano di volo per il 2024 e ridurremo in maniera lieve la crescita prevista in origine”. All’inizio di novembre scorso, Lufthansa aveva dichiarato che, nell’ultimo trimestre del 2023, la sua offerta avrebbe dovuto raggiungere il 91 per cento del livello precedente alla crisi del Covid-19. Per il 2024, tale quota dovrebbe salire al 95 per cento. (Geb)