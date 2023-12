Piano Mattei: Tajani, stiamo creando la struttura di governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un'intervista alla "Stampa" si sofferma sul Piano Mattei: "Stiamo creando la struttura di governance, ma nel frattempo molte iniziative del governo vanno in quella direzione. Abbiamo aumentato le 500 borse di studio a studenti africani e stretto un accordo con l'università di Perugia per fornire alle imprese italiane degli studenti africani laureati in Italia". Un altro esempio: "Da mesi ci siamo impegnati con l'Egitto e lo facciamo con la Tunisia sul fronte della sicurezza alimentare. In Egitto Coldiretti, Bonifiche Ferraresi e altri player dell'agroindustria stanno lavorando per dare un profondo contributo alla sicurezza alimentare di quel Paese. Così come la prima fabbrica Fiat in Algeria, inaugurata pochi giorni fa: una struttura che porterà lavoro in quel Paese amico. Non si tratta solo di avviare iniziative future, ma anche di mettere a sistema quelle che ci sono già". Quanto alla possibilità di introdurre sgravi o incentivi per le imprese che investiranno in Africa: "Abbiamo già Simest, Sace e Ice che forniscono un appoggio alle nostre aziende, e abbiamo aumentato il fondo 394 a sostegno di chi esporta". E se non bastasse: "Vediamo cosa chiedono imprese e Paesi africani. Ci sono anche delle agevolazioni previste dai governi di quei Paesi, dobbiamo cogliere tutte le opportunità. Il nodo centrale, però, è il lavoro che si farà con i Paesi africani per mettere a punto un metodo condiviso con cui coordinare le varie iniziative. Il Piano Mattei, in fondo, è soprattutto un metodo". (segue) (Rin)