Piano Mattei: Tajani, stiamo creando la struttura di governance (2)

- Non potrà essere un piano rivolto a tutta l'Africa: "Il Nord Africa è la zona più importante, perché sono i nostri vicini, ma ci sono anche Paesi dove c'è una storica presenza italiana e una tradizione di investimenti, come il Kenya o la Nigeria. Dipenderà anche dalle opportunità che si presenteranno. Ma non siamo lì per fermare l'immigrazione, non vogliamo mandare agli africani questo messaggio, sarebbe sbagliato. Il nostro è un impegno per la loro stabilizzazione economica e sociale". L'Europa ci sta dando l'aiuto necessario: "La presidente della Commissione Ursula von der Leyen mi pare abbia dimostrato un interesse per l'Africa", ha concluso Tajani (Rin)