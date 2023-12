Regno Unito: da ottobre 2024 nuove regole per cittadini britannici in viaggio verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 6 ottobre 2024 entreranno in vigore nuovi requisiti di ingresso per i cittadini britannici che viaggiano verso l'Unione Europea. Come riferisce il quotidiano "The Times", ai passeggeri verrà richiesto di registrare le impronte digitali e di farsi fotografare una volta lanciato il nuovo sistema di ingresso/uscita (Ees). L'Ue descrive l'Ees come un "sistema informatico automatizzato per la registrazione dei cittadini extracomunitari che viaggiano per un soggiorno di breve durata, ogni volta che attraversano le frontiere esterne dei paesi europei". Sebbene il sistema sia stato progettato per risparmiare tempo, sostituendo la "timbratura" dei passaporti, le compagnie aeree hanno avvertito che i passeggeri potrebbero ancora subire ritardi. (Rel)