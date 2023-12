Tlc: "Les Echos", Iliad non ha abbandonato le sue ambizioni in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Iliad, Xavier Niel, non ha abbandonato le sue ambizioni in Italia. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", dopo che il gruppo francese di telecomunicazioni ha proposto a Vodafone la fusione delle attività italiane. "Per Iliad questo progetto sarebbe un passo da gigante in un mercato italiano dove è presente commercialmente solo dal 2018", scrive "Les Echos", spiegando che Iliad in Italia ha 11 milioni di clienti. Secondo le stime, la futura impresa che nascerebbe dalla fusione potrebbe generare fino a 5,8 miliardi di euro di ricavi. (Frp)