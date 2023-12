Rifiuti: Nextchem si aggiudica nuovo progetto in Uae per trasformarli in carburante sostenibile per aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire annuncia che Nextchem (business unit Sustainable Technology Solutions), tramite la controllata MyRechemical, leader nelle soluzioni waste-to-chemical, si è aggiudicata uno studio di fattibilità per l'integrazione della tecnologia proprietaria Waste-to-Syngas in un impianto di conversione, su larga scala, che trasforma i rifiuti solidi urbani in Sustainable aviation fuel (Saf). Si tratta del primo grande progetto negli Emirati Arabi Uniti volto a produrre fino a 120.000 tonnellate all'anno di Saf. MyRechemical - si legge in una nota - fornirà l'unità di gassificazione per trasformare i flussi di rifiuti solidi in gas di sintesi (syngas) che verrà poi convertito in etanolo a basse emissioni di carbonio e quindi in Saf. "Siamo felici di partecipare alla prima iniziativa waste-to-chemicals negli Emirati Arabi Uniti", ha commentato Giacomo Rispoli, Ad di MyRechemical. "Questo risultato conferma ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione di materie prime alternative, contribuendo concretamente alla riduzione dell'impronta di carbonio nel settore dell'aviazione. Il tutto in un Paese come gli Emirati Arabi Uniti, dove vantiamo una presenza di lunga data nella trasformazione delle risorse naturali e che ora è aperto all'innovazione sostenibile".(Com)