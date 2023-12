Serbia: incidenti, feriti e un arresto nella manifestazione dell'opposizione di ieri sera a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono verificati degli incidenti e un arresto ieri sera nel corso la manifestazione che ha visto la presenza di migliaia di cittadini, convocati dall'alleanza di opposizione di centrosinistra davanti alla sede della Commissione elettorale centrale di Belgrado (Rik). I partecipanti riuniti in protesta hanno chiesto l'annullamento delle elezioni amministrative tenutesi domenica a Belgrado a causa "di numerose irregolarità e brogli". Secondo quanto riporta la stampa serba, i leader della coalizione Marinika Tepic e Miroslav Aleksic dopo aver presentato alla Commissione le prove delle presunte irregolarità verificatesi durante il voto nella capitale hanno iniziato uno sciopero della fame. Aleksic ha invitato i cittadini riuniti a "impedire lo svolgimento della sessione del Rik" che però si è svolta in leggero ritardo. Nella stessa sono stati determinati i risultati preliminari delle elezioni parlamentari i quali vedono la lista "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", con il 96,68 per cento dei seggi elettorali esaminati, davanti con il 46,71 per cento delle preferenze. Al secondo posto si trova la lista "La Serbia contro la violenza" con il 23,58 per cento dei voti. Hanno superato la soglia di sbarramento altre tre liste di maggioranza e cinque appartenenti alle minoranze nazionali. (segue) (Seb)