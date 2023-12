Serbia: incidenti, feriti e un arresto nella manifestazione dell'opposizione di ieri sera a Belgrado (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa straordinaria organizzata a tarda notte, il direttore della Commissione centrale, Vladimir Dimitrijevic, ha dichiarato che durante le proteste, il direttore dell'Istituto di statistica (Rzs), MIladin Kovacevic, nonché diversi membri del Rik, sono rimasti feriti. A causa di ciò una persona è stata arrestata. Dimitrijevic ha aggiunto che è stato fatto anche un tentativo di portare coltelli, mazze, pali e oggetti simili nella sede della Commissione, sottolineando che l'organo preposto alla conduzione delle elezioni a Belgrado non è il Rik, bensì la Commissione elettorale cittadina (Gik) della città di Belgrado. "Le proteste davanti al Rik, per quanto scandalose e inammissibili di per sé in una società democratica, si sono trasformate in una violenza mai registrata finora, quando si tratta del lavoro della Commissione e di tutti gli altri organi preposti per lo svolgimento delle elezioni", ha detto Dimitrijevic, aggiungendo che secondo la legge il Rik "non può né indire né condurre nuove elezioni a Belgrado" e che la competenza di rispondere a eventuali irregolarità spetta all'Alta Corte di Belgrado. (Seb)