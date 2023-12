Governo: Malpezzi a Conte, da Pd volontà di mediazione, ma concentrarci tutti su contrasto alla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo una visione del mondo diversa dalla maggioranza e, in nome di questa, dovremmo concentrarci tutti sul contrastare questa destra". Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Partito democratico ad "Agorà" su Rai3 rivolgendosi direttamente a Giuseppe Conte per un appello all'unità dell'opposizione: "Penso che il Pd - ha proseguito Malpezzi - stia facendo uno sforzo enorme in nome di quella visione che, dalla parte dell'opposizione, dovrebbe essere comune. E che lo stia facendo per tenere insieme le posizioni anche con una grande volontà di mediazione". (Rin)