Germania: ordini settore manifatturiero in calo a ottobre dello 0,6 per cento

- Il portafoglio ordini reale del settore manifatturiero della Germania, destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario, ha subito a ottobre una flessione dello 0,6 per cento su base mensile. Rispetto all'ottobre del 2022, la contrazione è stata del 5,9 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che oggi ha pubblicato i dati preliminari sull'indicatore. Secondo l'Stba, il declino mensile è dovuto principalmente al settore automobilistico (-2,9 per cento), dove gli ordini sono in costante calo da gennaio scorso. Tuttavia, le prospettive rimangono elevate. Intanto, diminuiscono gli ordini anche nel settore dell'industria meccanica (-0,8 per cento) e in quello degli apparecchi per l'elaborazione dati e prodotti elettronici e ottici (-1,3 per cento). A ottobre, gli ordini dall'estero hanno registrato un declino 0,9 per cento su base mensile, mentre per quelli interni la flessione è stata dello 0,1 per cento. Il portafoglio ordini dei produttori di beni d'investimento è diminuito dello 0,9 per cento. Per i produttori di beni intermedi si registra un +0,2 per cento, mentre per quelli di beni di consumo un -1,1 per cento. (Geb)