Imprese: al 15 dicembre Unicredit detiene azioni proprie pari al 3,60 per cento di capitale sociale

- Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit Spa (la "Società" o "UniCredit") comunicato al mercato in data 30 ottobre 2023 e avviato in pari data, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti della Società tenutasi in data 27 ottobre 2023 (la "Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023") - sulla base delle informazioni fornite da Goldman Sachs International quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. "riskless principal" o "matched principal"), alla Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023 - UniCredit rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento delegato (Ue) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate. Alla data del 15 dicembre 2023, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2023, UniCredit - si legge in una nota - ha acquistato un totale di n. 50.158.686 azioni per un controvalore complessivo pari a 1.219.985.039,60 euro. Alla medesima data, a seguito dell’annullamento delle azioni proprie avvenuto in data 12 settembre 2023, UniCredit detiene n. 64.218.351 azioni proprie pari al 3,60 per cento del capitale sociale.(Com)