Regno Unito-Ucraina: “The Telegraph”, in arrivo accordo decennale su sicurezza navale

- Il Regno Unito dovrebbe siglare un accordo decennale con l'Ucraina nel settore della sicurezza nelle prossime settimane per condividere le proprie competenze marittime con le autorità di Kiev e aiutare a contrastare le attività della Russia. Lo riferisce il quotidiano “The Telegraph” che cita fonti vicine al dossier. Firmando il memorandum d'intesa con l'Ucraina, il Regno Unito si impegna a utilizzare la propria esperienza per aiutare Kiev a garantire il controllo del proprio settore del Mar Nero, fornendo supporto militare con particolare attenzione alle forze navali e alla condivisione delle informazioni d'intelligence, ha riferito il giornale britannico. L’accordo "dimostra il nostro impegno a mantenere l'Ucraina nella lotta," ha affermato una fonte del quotidiano. Il “Telegraph” ha interpellato anche sue fonti nel ministero della Difesa britannico che, tuttavia, non hanno fornito dettagli sugli armamenti che saranno inviati nell'ambito dell’accordo, pur chiarendo che si tratterà di equipaggiamento terrestre e aereo. Il memorandum mira anche a fornire all’Ucraina garanzie dopo la fine del conflitto, compresi finanziamenti e consegne di nuove forniture militari. Il nuovo accordo si aggiunge all’annuncio della settimana scorsa secondo cui il Regno Unito guiderà assieme alla Norvegia una “coalizione marittima” che prevede l’invio di due navi cacciamine della Royal Navy (la Marina britannica) all’Ucraina.(Rel)