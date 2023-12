Gaza: Lega araba, guerra Israele contro i civili riflette un piano "chiaramente satanico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "brutale guerra" condotta da Israele contro i civili nella Striscia di Gaza riflette un piano "chiaramente satanico" nei suoi scopi e obiettivi. Lo ha dichiarato Ahmed Aboul Gheit, segretario generale della Lega degli Stati arabi, durante la 31esima sessione della Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale (Escwa) al Cairo. "L'occupazione israeliana non mira a eliminare un movimento - Hamas - come sostiene, ma piuttosto a eliminare un'intera società, a strappare il suo tessuto e a distruggere la possibilità di vita nella Striscia di Gaza per molto tempo a venire. Questi sono gli obiettivi dell'operazione israeliana, che non sono ormai nuovi a nessuno", ha affermato Aboul Gheit. (Cae)