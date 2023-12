Cina-Russia: vicepremier si riuniscono a Pechino, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Russia hanno convenuto di portare avanti la cooperazione, raggiungendo una serie di consensi nei settori dell’agricoltura, dell’economia e del commercio, dell’industria, della finanza, dei trasporti e della scienza e della tecnologia. È quanto emerso al termine della riunione presieduta ieri a Pechino dai vicepremier dei due Paesi, il cinese He Lifeng e il russo Dmitry Chernyshenko. He ha valutato positivamente l’andamento della cooperazione, notando come dall’inizio dell’anno siano stati compiuti progressi sui fronti della connettività e attuati “importanti progetti strategici”. “Le nostre economie sono altamente complementari e i nostri interessi profondamente interconnessi”, ha aggiunto il vicepremier cinese, ribadendo la propensione del suo Paese a rafforzare ulteriormente la cooperazione con Mosca. (Cip)