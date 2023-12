Cina-Ruanda: premier Ngirente riceve vicepresidente Conferenza consultiva Mu Hong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Ruanda, Edouard Ngirente, ha ricevuto nel fine settimana a Kigali il vicepresidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese, Mu Hong, con cui ha valutato l’andamento della cooperazione bilaterale. I due interlocutori hanno valutato positivamente i risultati raggiunti nelle relazioni bilaterali negli ultimi anni, convenendo sull’esigenza di attuare le intese raggiunte dai rispettivi presidenti per favorire l’ulteriore progresso della cooperazione. Ngirente, in particolare, ha definito la Cina “un partner affidabile” per il Ruanda e per gli altri Paesi africani, soffermandosi sul “sostegno disinteressato e a lungo termine” prestato da Pechino allo sviluppo della nazione. (Res)