Niger: premier Zeine, sviluppiamo cooperazione con Russia in economia e sicurezza

- Il Niger vuole approfondire la cooperazione con la Russia nei settori dell'economia e della sicurezza. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il primo ministro nigerino, Ali Mahamane Lamine Zeine. "Ancora una volta devo dire che il Niger e la Federazione Russa stanno interagendo di nuovo e stiamo cercando di avanzare ulteriormente in tutti i settori dell'economia e della sicurezza", ha affermato il premier. Il primo ministro ha anche ricordato come si svolgeva la cooperazione dei due Paesi in passato. "Va ricordato che dal 2007, quando ero nel governo del defunto presidente (Mamadou) Tandja, il Niger aveva già acquistato aeromobili e alcune attrezzature che ci hanno permesso di porre fine al banditismo nel periodo successivo (... ) questa cooperazione oggi si sta intensificando, poiché la manutenzione di questa apparecchiatura è stata e viene eseguita periodicamente", ha aggiunto Zeine. (Rum)