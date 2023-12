Giustizia: Crosetto, serve "tavolo di pace" su regole convivenza fra politica e magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe opportuno “un tavolo di pace” in cui si definiscono “le regole di convivenza per i prossimi anni” tra politica e magistratura. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso di un’informativa alla Camera in merito alle sue dichiarazioni sulla magistratura. Questo scontro va avanti dal 1994, ha osservato Crosetto. (Res)