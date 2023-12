Cultura: nel 2024 la prima edizione del premio letterario sul lavoro, sarà dedicato al fondatore della Cgil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima edizione del premio letterario sul mondo del lavoro sarà dedicata a Giuseppe Di Vittorio, fondatore della Cgil. Il premio è stato ideato dall'Istituto di ricerche economiche, storiche e sociali del Lazio (Iress Lazio) e promosso dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e dalla Cgil di Roma e del Lazio. Il tema del concorso è il lavoro nelle sue diverse forme. Il bando sarà composto di due sezioni: una per i romanzi editi di autori già affermati, l'altra per i racconti degli emergenti, e sarà pubblicato alla metà di gennaio. La scadenza sarà il primo maggio, giorno della festa dei lavoratori. Sono previsti quindi due premi: uno per i romanzi dedicati al mondo del lavoro e pubblicati negli ultimi due anni, uno per i racconti brevi inediti provenienti dai lavoratori. La giuria tecnica, composta da cinque esperti, farà una selezione dei romanzi editi che sarà proposta a una giuria popolare che determinerà il vincitore. (segue) (Rer)