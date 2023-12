Cultura: nel 2024 la prima edizione del premio letterario sul lavoro, sarà dedicato al fondatore della Cgil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giuria tecnica rilascerà comunque una menzione speciale. I racconti in gara invece saranno selezionati tra quelli inviati dai lavoratori, ne saranno selezionati dieci e saranno pubblicati sia in carta, in una edizione a tiratura limitata, sia sul web. La giuria tecnica sarà composta da cinque scrittori di rilievo nazionale: Simona Baldanzi, Filippo La Porta, Lidia Ravera, Alessandro Pera, Angela Scarparo. Per la giuria popolare saranno scelte almeno 12 persone provenienti dalle fila del mondo del lavoro. "Grazie al nostro Istituto di ricerche e alla fondazione Giuseppe Di Vittorio presentiamo l’edizione 2024 del premio letterario Giuseppe Di Vittorio, con cui vogliamo sostenere la letteratura legata al lavoro e invitare le lavoratrici e i lavoratori a raccontarsi e a raccontare, perché la cultura è uno strumento di conoscenza e di lotta", ha spiegato il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola. "Vogliamo rompere la rimozione dal discorso pubblico del lavoro e siamo convinti che scriverne contribuisca a ridar voce a chi per vivere ha bisogno di lavorare", ha aggiunto. (segue) (Rer)