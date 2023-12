Cultura: nel 2024 la prima edizione del premio letterario sul lavoro, sarà dedicato al fondatore della Cgil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premiazione si svolgerà a settembre del 2024, alla presenza del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in occasione della festa annuale del sindacato locale. Tra le iniziative in programma c'è anche la realizzazione di un corso di scrittura creativa destinato ai lavoratori che vorranno misurarsi per la prima volta con letteratura. "Il premio è dedicato alla letteratura che parla di lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori. La letteratura che parla di lavoro è considerata di secondo piano ma ad esempio 'La chiave a stella', l'unico romanzo di Primo Levi che esce dal consueto terreno di produzione letteraria e artistica, sceglie come protagonista un'operaio", ha detto Eugenio Ghignoni, presidente Iress Lazio. "Un premio come questo richiama la grande tradizione del neorealismo italiano. E pensiamo che sia un bene che chi lavora scriva di lavoro, la chiamata alle arti di questo premio riguarda in primo luogo loro. Per questo chiederemo a una giuria popolare di esprimersi e ai racconti che parlano della loro condizione", ha concluso Ghignoni. Il premio è stato presentato ieri nella sede della Filt Cgil di Roma in piazza Vittorio Emanuele alla presenza del segretario romano della Cgil, Natale Di Cola. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Angela Scarparo, Francesco Sinopoli, presidente fondazione Giuseppe Di Vittorio, e Alessandro Pera. Filippo La Porta ha inviato un video messaggio. (Rer)