Usa: Fed non esclude tagli dei tassi nel 2024

- La Federal Reserve (Fed) non esclude di dover ricorrere a tagli dei tassi di riferimento nel corso del 2024, per scongiurare un rischio di “surriscaldamento” negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato al quotidiano “Wall Street Journal” la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly. La funzionaria ha evidenziato il costante declino del tasso di inflazione negli ultimi mesi, e si è detta concorde con le proiezioni di 19 funzionari della Fed che hanno previsto almeno tre tagli dei tassi nel corso del 2024, a fronte di una decelerazione dell’inflazione superiore alle previsioni. Daly ha affermato che la Fed è impegnata a monitorare l’effetto della politica monetaria restrittiva assunta dalla banca centrale sul mercato del lavoro: quando il tasso di disoccupazione inizia ad aumentare, tende a farlo bruscamente, ha avvertito la presidente della Fed di San Francisco, e dunque “dobbiamo stare attenti ad assicurarci di non dare alle persone stabilità dei prezzi, ma sottrarre lavoro”.(Was)