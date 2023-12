Mar Rosso: Russia, Mare del Nord rotta alternativa per evitare attacchi Houthi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle notizie di attacchi contro navi nella regione, il mercato delle assicurazioni marittime di Londra ha ampliato la sua area ad alto rischio sino al Mar Rosso. A causa dei timori di interruzioni delle forniture, i prezzi del gas nelle Borse europee sono aumentati del 10 per cento e rimangono sopra i 400 dollari per mille metri cubi, mentre quelli del petrolio sono saliti del 3,5 per cento, tanto che il Brent - il benchmark del Mare del Nord - ha superato la quota dei 79 dollari al barile per la prima volta dal 5 dicembre. La Rotta del Mare del Nord, con una lunghezza di oltre 3 mila miglia nautiche (5.556 chilometri), collega il Mare di Barents e lo Stretto di Bering ed è la rotta più breve tra l'Europa e l'Asia, nonché la rotta marittima più breve tra il Distretto dell'Estremo Oriente e la parte europea della Russia. Il tragitto per il trasporto di merci dall'Estremo Oriente all'Europa utilizzando la rotta del Mare del Nord è lungo 14 mila chilometri. La Russia sta attuando un progetto federale noto come "Sviluppo della rotta del Mare del Nord", che prevede la creazione di infrastrutture che contribuiranno ad aumentare il traffico merci a 80 milioni di tonnellate nel 2024 e a 110 milioni di tonnellate entro il 2030, oltre ad aumentare la capacità totale dei porti marittimi di rispettivamente 110 e 115 milioni di tonnellate. Secondo il piano di sviluppo, lungo la rotta del Mare del Nord il flusso annuale di merci dovrebbe raggiungere i 220 milioni di tonnellate entro il 2035. (Rum)