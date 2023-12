Imprese: Google pagherà 700 milioni di dollari per archiviare accuse a store online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società madre di Google, Alphabet, ha acconsentito a versare 700 milioni di dollari nell’ambito di un accordo per archiviare le accuse contro il suo app store Google Play, risolvendo così le accuse di abuso illegale di posizione di monopolio rivoltale da diversi sviluppatori di app. Alphabet verserà 630 milioni di dollari in un fondo a beneficio dei consumatori, riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, mentre 70 milioni di dollari andranno ad un fondo gestito dagli Stati Usa. D’ora in poi, inoltre, gli sviluppatori di app potranno servirsi di un sistema di fatturazione alternativo a quello offerto da Google Play, che Google sostiene di aver testato nell’arco dell’ultimo anno. L’accordo per l’archiviazione della causa antitrust prevede infine che Alphabet semplifichi le procedure per il download delle app direttamente dai siti web degli sviluppatori, senza l’intermediazione di store come Google Play.(Was)