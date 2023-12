Corea del Nord: test balistici, Usa Giappone e Corea del Sud avviano condivisione dati in tempo reale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno attivato oggi il nuovo sistema trilaterale di condivisione in tempo reale dei dati relativi ai lanci di missili della Corea del Nord. Lo hanno annunciato oggi i ministri della Difesa dei tre Paesi tramite un comunicato congiunto, all’indomani del lancio da parte di Pyongyang di un missile balistico intercontinentale Hwasong-18, ufficialmente confermato dai media di Stato nordcoreani. “Il meccanismo di condivisione in tempo reale renderà possibile condividere dati di allerta missilistica tra i tre Paesi su base continuativa”, afferma il comunicato. Usa. Giappone e Corea del Sud hanno anche stabilito un piano pluriennale per la conduzione di esercitazioni militari trilaterali, nell’ambito di un accordo sottoscritto a novembre per intensificare i legami di sicurezza in risposta alle minacce balistica e nucleare della Corea del Nord. (segue) (Was)