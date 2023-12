Auto: Honda avvia produzione di veicoli elettrici in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honda Motor ha annunciato di aver avviato la produzione di veicoli elettrici in Thailandia, destinati alla vendita in quel Paese a partire dal prossimo anno. La produzione del Suv eN1 di Honda è iniziata presso una linea di produzione nella provincia di Prachinburi, nella Thailandia orientale. Honda è il primo costruttore di auto giapponese a intraprendere la produzione di veicoli passeggeri elettrici in Thailandia, anche se Toyota già produce nel Paese una piccola quantità di veicoli commerciali elettrici. La competizione nei mercati dell’auto del Sud-est asiatico si sta intensificando per effetto della presenza crescente degli attori emergenti cinesi.(Git)