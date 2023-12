Bangladesh: manifestanti danno alle fiamme un treno, morte quattro persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna per le elezioni parlamentari che si terranno il prossimo 7 gennaio in Bangladesh è iniziata ieri con l'assegnazione dei simboli. Secondo il calendario annunciato il 15 novembre dalla Commissione elettorale, il 30 novembre è scaduto il termine per la presentazione dei documenti di candidatura e il 4 dicembre si sono conclusi i controlli sulla documentazione. Domenica era l’ultimo giorno utile per la comunicazione dei ritiri, che sono stati 347. Sono rimasti in corsa 1.896 candidati di 27 partiti. La campagna elettorale si concluderà il 5 gennaio. I candidati si contenderanno 300 seggi, in altrettanti collegi (altri 50 sono di nomina e riservati a donne). La premier e presidente della Lega popolare bengalese (Al), Sheik Hasina, presenterà il programma del suo partito il 27 dicembre. (segue) (Inn)