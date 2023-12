Bangladesh: manifestanti danno alle fiamme un treno, morte quattro persone (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti aveva già pubblicato un comunicato lo stesso 28 ottobre, dopo la giornata di scontri. La rappresentanza Usa aveva condannato la “violenza politica”, invitato alla moderazione e fatto sapere che avrebbe esaminato “tutti gli episodi violenti per possibili restrizioni sui visti”. Una politica di restrizione dei visti era già stata annunciata a maggio dal dipartimento di Stato Usa, ai sensi della sezione 3C della legge sull’immigrazione (Immigration Act), per gli individui ritenuti responsabili di compromettere il processo elettorale in Bangladesh. Anche Amnesty International, Human Rights Watch (Hrw) e altre organizzazioni per i diritti umani hanno espresso preoccupazione per la situazione. Il 13 dicembre il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha ripetuto che gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per le notizie di “arresti di massa di migliaia di membri dell’opposizione” e “torture in carcere”. “Esortiamo tutte le parti a dare prova di moderazione ed evitare la violenza. Esortiamo il governo del Bangladesh a collaborare con tutte le parti interessate per creare condizioni in cui tutti possano partecipare al contesto pre-elettorale ed elettorale liberamente, senza timore di violenza o ritorsioni. Siamo convinti che una democrazia sana tragga beneficio da una varietà di voci che parlano liberamente, impegnate nel dialogo e nella discussione in uno scambio sulle questioni del giorno”, ha dichiarato il portavoce. (Inn)