Giappone: scandalo fondi elettorali, perquisita sede del Partito liberaldemocratico

- La procura distrettuale di Tokyo ha effettuato perquisizioni degli uffici di due fazioni del Partito liberaldemocratico (Pld), principale forza di governo in Giappone, in relazione allo scandalo delle donazioni elettorali non dichiarati alle autorità fiscali. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui un gruppo investigativo speciale della procura ha avviato le perquisizioni delle due principali fazioni del partito: la più grande, che faceva riferimento all’ex premier Shinzo Abe, e una seconda guidata dall’ex segretario generale del Pld Toshihiro Nikai. Le perquisizioni serviranno a raccogliere prove a sostegno dell’accusa, secondo cui diverse fazioni del partito hanno celato alle autorità fiscali fino a 500 milioni di yen (circa 3,5 milioni di dollari) ottenuti tramite eventi per il finanziamento elettorale nell’arco di diversi anni. (segue) (Git)