Medio Oriente: Usa annunciano coalizione multinazionale per contrastare attacchi Houti

- Gli Stati Uniti hanno annunciato il lancio di una coalizione di 10 Paesi per contrastare gli attacchi missilistici e con droni effettuate dalle milizie Houthi dello Yemen contro le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. La nuova "iniziativa di sicurezza multinazionale” ha raccolto l’adesione di Stati Uniti, Regno Unito, Bahrain, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Seychelles e Spagna, come riferito in un comunicato dal segretario della Difesa Usa Lloyd Austin. "I Paesi che cercano di difendere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale", ha affermato il segretario. La coalizione, ha aggiunto Austin, opererà "con l'obiettivo di garantire la libertà di navigazione per tutti i Paesi e rafforzare la sicurezza e la prosperità della regione". (segue) (Was)