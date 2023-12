Medio Oriente: Usa annunciano coalizione multinazionale per contrastare attacchi Houti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno intensificato nelle scorse settimane gli attacchi a petroliere, navi cargo e altre imbarcazioni nel Mar Rosso, mettendo a rischio una rotta attraverso cui transita fino al 12 per cento del commercio globale. Gli Houthi hanno dichiarato in precedenza di aver attaccato due navi "legate a Israele" nel Mar Rosso in solidarietà con Gaza. Gli attacchi alla Swan Atlantic di proprietà norvegese e a un'altra nave identificata dagli Houthi come la Msc Clara sono gli ultimi di una serie di incidenti marittimi che stanno arrecando danno al commercio globale nel tentativo di mettere pressione su Israele, in risposta al conflitto innescato dall’attacco di Hamas il 7 ottobre scorso. (Was)