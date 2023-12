Thailandia: esportazioni in crescita del 4,9 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia sono cresciute per il quarto mese consecutivo a novembre, registrando un’espansione del 4,9 per cento su base annua, inferiore alle attese degli economisti che avevano previsto invece in media una crescita del 6,3 per cento. Le importazioni, di contro, hanno registrato un balzo del 10,1 per cento su base annua, risultando in un disavanzo della bilancia commerciale di 2,4 miliardi di dollari a novembre. Hanno sostenuto le esportazioni le maggiori spedizioni di olio, riso, computer e componenti informatici, secondo una nota del dipartimento delle dogane. A novembre sono aumentate rispetto allo stesso mese dello scorso anno le esportazioni verso Usa e Giappone, mentre sono calate quelle verso Cina ed Europa.(Fim)