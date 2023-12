Usa-Giappone: senatore Fetterman deciso a “bloccare” vendita Us Steel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico John Fetterman della Pennsylvania si è detto determinato a bloccare la vendita del colosso della siderurgia statunitense Us Steel Corp alla compagnia giapponese Nippon Steel, un affare da 14,9 miliardi di dollari che il senatore ha definito “oltraggioso”. L’accordo è stato annunciato ieri, e ha spinto il titolo azionario di Us Steel ad un rialzo del 25 per cento. In un messaggio su X (Twitter), il senatore ha però contestato l’accordo, definendolo “sbagliato per i lavoratori e sbagliato per la Pennsylvania”. “Farò tutto il possibile per bloccarlo”, ha aggiunto Fetterman. “Vivo di fronte allo stabilimento Edgar Thompson di Us Steel a Braddock”, afferma una nota diffusa dal senatore. “E’ assolutamente oltraggioso che Us Steel abbia accettato di vendersi a un’azienda straniera. L’acciaio riguarda sempre la sicurezza, sia la sicurezza nazionale che la sicurezza economica delle nostre comunità dell’acciaio. Mi impegno a fare tutto il possibile, utilizzando la mia piattaforma e la mia posizione, per bloccare questa vendita estera”. (segue) (Was)