Taiwan: terremoto di magnitudo 6.2 in Cina, presidente Tsai offre assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha espresso cordoglio per il devastante terremoto di magnitudo 6.2 che nella notte ha colpito il nord-est della Cina, uccidendo almeno 110 persone. “Preghiamo affinché tutti ricevano gli aiuti di cui hanno bisogno e auspichiamo una tempestiva ripresa. Taiwan è pronta a offrire assistenza nello sforzo di risposta al disastro”, ha scritto Tsai in un messaggio su X (ex Twitter). Nel frattempo, il presidente cinese Xi Jinping ha invocato sforzi a tutto campo per il soccorso dei feriti e per il ripristino delle linee di comunicazione nella contea di Jishan, provincia di Gansu, epicentro del sisma. (Res)