Serbia-Ungheria: Orban, Belgrado può contare sempre su di noi

- La Serbia può sempre contare sull'Ungheria. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban in una lunga intervista alla stampa serba, interrogato su cosa può accadere se il Consiglio europeo includerà l'accordo di Ocrida per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo come condizione per l'ammissione di Belgrado all'Unione europea. "La questione è molto complicata ma la Serbia potrà sempre contare sull'Ungheria", ha affermato Orban. Alla domanda se l'Ue voglia sinceramente che la Serbia ne diventi membro, Orban ha risposto di "non esserne sicuro" e si è chiesto se sia giusto che ai Paesi dei Balcani occidentali venga costantemente ritardata “da anni e anni” l'apertura di nuovi capitoli del negoziato. "Il processo è molto lento, e poi all'improvviso, per ragioni politiche, l'Ucraina entra in gioco e inizia a negoziare. Non è giusto verso quei Paesi che pensavano che il processo di adesione fosse basato sul merito. Non è giusto non solo verso la Serbia, ma anche verso gli altri", ha detto Orban. (segue) (Seb)