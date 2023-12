Ue: sondaggio Ecfr, meno del 30 per cento europei favorevole a ingresso Paesi Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 30 per cento degli europei, nel migliore dei casi, guarda con favore all'ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali in Unione europea. Lo riporta un sondaggio tra sei Stati membri dell'Ue condotto dall'organizzazione European Council on Foreign Relations (Ecfr). Secondo l'inchiesta, risulta essere il Kosovo, con il 20 per cento di intervistati a favore e il 37 per cento contrario all'adesione, il Paese più osteggiato nel cammino europeo da parte dei partecipanti al sondaggio. Segue l'Albania con il 24 per cento a favore e il 35 per cento di opinioni contro, quindi la Serbia che ha ricevuto il 25 per cento dei voti a favore e il 35 per cento contro. Gli stessi intervistati sono più favorevoli all'ingresso della Macedonia del Nord, con il 26 per cento a favore e il 27 per cento contro, della Bosnia Erzegovina con il 28 per cento a favore e il 29 per cento contro, mentre il Montenegro con il 30 per cento di opinioni a favore rispetto al 25 per contro l'adesione all'Ue, risulta essere il Paese con il più forte appoggio nel suo cammino europeo. (Seb)