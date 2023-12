Kosovo: "Politico", 12 Paesi fra cui l'Italia chiedono a Borrell di rimuovere sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di 12 Paesi europei, fra cui anche l'Italia, hanno firmato una lettera indirizzata all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, chiedendo la revoca delle sanzioni contro il Kosovo. Lo riferisce l'edizione europea di "Politico" dopo aver preso visione della missiva. "Dodici Paesi, tra cui Germania e Regno Unito, chiedono all'Ue di porre fine alle misure politiche ed economiche temporanee contro il Kosovo", scrive il portale. La lettera è stata firmata, oltre che dall'Italia, da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Germania, Irlanda e Regno Unito. Secondo "Politico", nella missiva si solleva la questione del ruolo che la parte serba avrebbe potuto svolgere nelle violenze in corso da mesi nella regione del nord del Kosovo e si ribadisce anche la necessità di “sostenere l’indipendenza e la sovranità del Kosovo”. La lettera rileva inoltre che l'Ue ha mostrato "una rigidità insolita" nell'adottare misure nei confronti del Kosovo, inclusa "la sospensione delle visite, dei contatti e degli eventi ad alto livello, nonché della nostra cooperazione finanziaria". Nel nord del Kosovo, le proteste dei serbi sono continuate per diversi mesi: i residenti locali chiedono che Pristina richiami le forze speciali della polizia albanese del Kosovo schierate nel nord, liberi i loro connazionali detenuti e invalidi l'elezione dei sindaci avvenuta lo scorso 23 aprile, svoltesi nonostante il boicottaggio dei serbi. (Res)