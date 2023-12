© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione di destra del Paese invece non ha trovato un accordo per una grande coalizione e si presenta per lo più divisa. I partiti di estrema destra dei Dveri e Zavetnici, raggruppati nella lista comune chiamata "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato", sarebbero attestati, secondo gli ultimi sondaggi, al 6-7 per cento dei consensi, la coalizione Nada composta dal conservatore nuovo Partito democratico della Serbia (Dss) e dal movimento monarchico per la Restaurazione del Regno di Serbia (Poks) al 5-6 per cento, mentre la lista del Partito popolare (Ns) "Una scelta sicura-Persone serie", sarebbe appena al di sotto della soglia di sbarramento elettorale, che in Serbia è del 3 per cento. Tutti i partiti della destra politica in Serbia, di principio euroscettici e filorussi, respingono il piano europeo (franco-tedesco) per la soluzione della questione del Kosovo, che porterebbe secondo loro al riconoscimento del territorio, e sono quindi contrari a un'integrazione in Europa alle condizioni imposte dall'Unione europea. Secondo alcuni una soluzione di compromesso potrebbe essere l'ingresso nello Spazio economico europeo (See), mentre l'adesione all'Unione europea è "del tutto irrealizzabile". A tal proposito la coalizione di Dveri e Zavetnici vede nei Paesi dell'organizzazione Brics un'opportunità migliore per il Paese balcanico, possibilità però già esclusa alcuni giorni fa dal presidente serbo Vucic. Della stessa idea è il partito dei Radicali "Vojislav Seselj-Partito radicale serbo", che però stando agli ultimi rilevamenti ha poche possibilità di superare la soglia di sbarramento. (segue) (Seb)