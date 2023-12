© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unica possibilità concreta di vedere un cambiamento, per un'opposizione del Paese che si presenta piuttosto frastagliata, sembra essere la capitale Belgrado, verso cui i sondaggi danno un certo margine di incertezza nel voto. Dalla capitale serba potrebbe arrivare la sorpresa di questa tornata elettorale e il primo segno del "risveglio dell'intero Paese", come hanno spesso affermato i rappresentanti politici dell'opposizione. Il centrosinistra si è raggruppato attorno alla lista "Serbia contro la violenza", nata come conseguenza delle manifestazioni che si sono susseguite nel Paese dopo le due sparatorie di maggio avvenute in una scuola primaria di Belgrado e in una città vicina alla capitale. La coalizione, composta dal Partito libertà e giustizia (Ssp), dal Fronte dei Verdi di sinistra (Zeleno levi front), dal Movimento popolare serbo (Nps), dall'organizzazione Rivolta ecologica (Ekoloski ustanak), dal Partito democratico (Ds) e dall'organizzazione Serbia Centro (Srce), si attesterebbe alle parlamentari, sempre secondo gli ultimi sondaggi, intorno al 25 per cento, mentre la percentuale arriverebbe quasi al 40 per cento per la capitale. Sebbene le idee all'interno della coalizione di stampo europeista non concordino su alcuni punti, soprattutto sulla questione del riconoscimento o meno del Kosovo, lo scopo ultimo dichiarato della formazione è "ribaltare il regime attuale instaurato dal partito Sns" per poi indire elezioni "libere e democratiche", in seguito a un breve passaggio di governo tecnico. A tale scopo il centrosinistra dall'inizio della campagna ha insistito nell'invitare i cittadini ad andare a votare e a vincere l'apatia che sembra regnare nell'elettorato serbo. Secondo la stessa coalizione infatti un'affluenza "maggiore del 5 per cento" rispetto alle ultime parlamentari dell'aprile 2022 (che avevano visto un'affluenza di poco superiore al 58 per cento), potrebbe essere sufficiente per sconfiggere l'attuale maggioranza. (segue) (Seb)