Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, serviranno ulteriori colloqui nel prossimo periodo

- Nonostante gli ultimi colloqui fra Belgrado e Pristina siano stati produttivi ma serviranno ulteriori consultazioni necessario nel prossimo periodo. Lo ha scritto su Facebook l'inviato speciale dell'Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, parlando oggi la conversazione avuta all'inizio di questa settimana con i capi negoziatori di Belgrado e Pristina, Petar Petkovic e Besnik Bisljimi. Lajcak ha detto che con Petković sono stati discussi diversi temi, tra cui il progetto sulla creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, i passi necessari per l'attuazione dell'Accordo per la normalizzazione dei rapporti. "Mercoledì ho partecipato a una videoconferenza dettagliata con il primo vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, nella quale ha discusso un elenco completo di questioni relative al dialogo. Abbiamo concordato i prossimi passi del processo", ha aggiunto Lajcak.(Seb)