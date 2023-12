Imprese: Elt Group, nel 2023 cresce volume ordini, si allargano dimensioni gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 si è confermato un anno denso di impegni e di tanti risultati che sottolineano la giusta traiettoria tracciata dal piano strategico Tenet. In linea con il trend dell’ultimo triennio “cresce il volume ordini, si allargano le dimensioni e la proiezione del gruppo grazie a newco e a una internazionalizzazione sempre più decisa, l’azienda fa il suo ingresso nel nuovo sfidante dominio Spazio e abbraccia trend tecnologici emergenti come l’Intelligenza artificiale”. Con queste parole Domitilla Benigni, Amministratore delegato e direttore generale di Elt Group, ha riassunto le principali milestones raggiunte dall’azienda nel corso del 2023. Si conferma - riferisce una nota - il positivo trend degli ultimi tre anni con un volume ordini di circa 300 milioni e 270 milioni di ricavi. I risultati si legano in particolare al consolidamento del mercato nazionale, dove, tra l’altro sono stati acquisiti due importanti contratti con la Marina militare per i sommergibili U212 NFS e il nuovo programma per le Unità Navali Ppx; ad una strutturata presenza nei consorzi Efa e NH90, all’avvio del programma Gcap e alle cooperazioni in ambito europeo. In ambito internazionale l’apertura delle nuove sedi estere ha aumentato la visibilità dell’azienda e la partecipazione a campagne e tender internazionali. Oggi Elt ha 12 sedi nei quattro continenti grazie all’apertura di sedi in Egitto e Pakistan e alla costituzione di una società di diritto saudita in Arabia Saudita e all’acquisizione di una società negli Usa. (segue) (Com)