Antitrust: nessun abuso posizione dominante Telecom Italia in gara Consip

- L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) delibera che non vi sono elementi sufficienti per accertare per un abuso di posizione dominante da parte di Telecom Italia nella gara Consip. L’Autorità, in base a quanto emerge dal suo bollettino settimanale, ha chiuso l'istruttoria nei confronti di Telecom Italia su un possibile abuso di posizione dominante nell'ambito della nona edizione della gara indetta da Consip per la fornitura di servizi di telefonia mobile per la Pa. Contro il provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio. (Rin)