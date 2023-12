Francia-Italia: "Le Figaro", tunnel di Tenda è diventato il "cantiere della discordia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traforo stradale transfrontaliero del colle di Tenda rappresenta "il cantiere della discordia tra Francia e Italia". Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che i sindaci dei comuni francesi al confine franco-italiano chiedono l'intervento di Parigi dopo l'ennesimo ritardo dei lavori. "Lo scavo di un secondo accesso, per permettere un doppio senso, avrebbe dovuto facilitare la quotidianità di questi utenti, pieni di ottimismo all'inizio del progetto, nel 2013", spiega "Le Figaro". Oggi 300 persone hanno manifestato davanti all'ingresso del tunnel. L'apertura era stata inizialmente prevista per il 2024 ma il calendario non sarà rispettato. "È la cronologia di un fallimento", ha detto il sindaco di Tenda, Jean-Pierre Vassalo. Lo Stato francese, i dipartimenti e le regioni partecipano al 42 per cento del finanziamento del progetto, che ha visto il costo complessivo aumentare fino ad arrivare a 250 milioni di euro. (Frp)