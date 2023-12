Sardegna: giovedì 20 dicembre in Consiglio regionale gli Stati generali contro le scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono questa mattina, martedì 19 dicembre, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Alle 11 si riunirà la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità guidata da Michele Cossa (Riformatori). All’ordine del giorno il bilancio di fine legislatura sui quattro anni di attività della Commissione e la relazione finale dell’Accordo tra il Consiglio regionale della Sardegna e il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari per lo svolgimento di attività di interesse comune. Nel pomeriggio, alle 16, è convocata la Commissione “Governo del Territorio” presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia). In programma le audizioni del Direttore generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna sulla pianificazione del servizio idrico integrato e dell’assessore all’Ambiente Marco Porcu sul provvedimento P/283 (Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l'accesso ai contributi ex legge regionale 9 novembre 2015, n. 26, a favore dei soggetti privati per i danni al patrimonio abitativo e alle attività economiche e produttive dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2025). Alle 17, si riunirà la Commissione “Attività Produttive”, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az) per l’esame di alcuni provvedimenti in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale, finanziamenti alle manifestazioni turistiche e valorizzazione del vitigno Vernaccia di Oristano-Valle del Tirso. (segue) (Rsc)