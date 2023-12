Sardegna: giovedì 20 dicembre in Consiglio regionale gli Stati generali contro le scorie nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 20 dicembre si riuniranno invece la Seconda e la Sesta Commissione. Alle 10.30 è convocata la seduta del parlamentino della “Sanità” guidato da Antonio Mario Mundula (FdI) che sentirà una delegazione delle Associazioni dei trapiantati in merito alle liste d’attesa per i trapianti d’organo. In programma anche le audizioni delle organizzazioni Anaao, Assomed e Cimo Fesmed sulle conseguenze determinate dalla soppressione del Prontuario terapeutico regionale; e dell’Associazione Thalassa Azione Aps sulle attività di raccolta del sangue a seguito dell’entrata in vigore del decreto interministeriale n.156 del 30 agosto 2023. Alle 11.30, sarà il turno della Commissione “Lavoro e Cultura” presieduta da Sara Canu (FdI) che ascolterà la relazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu sull’istituzione della Fondazione Radio Televisione Sarda e una rappresentanza dei vincitori della selezione indetta da Abbanoa il 22 ottobre del 2022. Confermati per giovedì 21 dicembre, in Consiglio regionale, gli Stati generali contro le scorie nucleari. All’assemblea parteciperanno anche l’Anci, il Cal e i rappresentanti dei vari territori dell’isola. (Rsc)