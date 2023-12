Cybersicurezza: Acn, continua azione di supporto ai soggetti impattati da attacco lockbit 3.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale da diversi giorni è in contatto con la Westpole S.p.A. e con PA Digitale S.p.A. per dare loro il massimo supporto al contenimento dei disservizi dovuti all'attacco informatico di tipo ransomware portato a segno dal gruppo di hacker russofono Lockbit 3.0. L'attività svolta - si legge in una nota - ha consentito il ripristino di tutti i servizi impattati, nonché il recupero dei dati oggetto dell'attacco per più di 700 dei soggetti pubblici nazionali e locali, legati alla catena di approvvigionamento di PA Digitale S.p.A. Per le restanti amministrazioni – sono circa 1.000 i soggetti pubblici legati contrattualmente a PA Digitale S.p.A. per l'erogazione di servizi gestionali di varia natura – resta l'esigenza di recuperare i dati risalenti ai 3 giorni precedenti l'attacco, avvenuto l'8 dicembre. È inoltre da precisare, come confermato dalla stessa società PA Digitale, che l'attività svolta consente di scongiurare la paventata, mancata erogazione degli stipendi di dicembre e delle tredicesime a favore dei dipendenti di alcune Amministrazioni locali indirettamente impattate. Infine, i rallentamenti dei servizi digitali che si sono registrati nella mattinata odierna sono dovuti alla congestione degli accessi simultanei e non rappresentano una conseguenza diretta dell'attacco informatico. (Com)