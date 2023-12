Usa: Texas, la polizia potrà arrestare i migranti in arrivo dal Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha approvato una misura che consente alle forze dell’ordine e alle agenzie statali di arrestare i migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti dal Messico. La proposta dei repubblicani è stata approvata il mese scorso dall’assemblea statale, nonostante la ferma opposizione di democratici e anche di alcuni sceriffi, preoccupati per un incremento di arresti che rischia di sovraccaricare enormemente le prigioni e i tribunali locali. Il governatore repubblicano, dopo aver firmato la legge, ha nuovamente attaccato l’amministrazione Biden per la gestione dei migranti in arrivo al confine meridionale. “Il presidente Joe Biden non interviene di proposito, e ha lasciato il Texas a difendersi da solo”, ha detto.(Was)