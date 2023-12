Usa: ex capo di gabinetto di Trump non potrà essere processato da un tribunale federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d’appello dell’undicesimo circuito giudiziario degli Stati Uniti ha respinto una richiesta presentata dagli avvocati di Mark Meadows, ex capo di gabinetto della Casa Bianca con Donald Trump, per trasferire il processo per interferenze elettorali contro di lui in Georgia ad un tribunale federale. Meadows è tra i co-imputati dell’ex presidente Usa nel quadro del processo avviato dopo le accuse presentate dalla contea di Fulton. Trump e gli altri imputati sono accusati di cospirazione per aver tentato di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia, dopo le presidenziali del 2020. (Was)